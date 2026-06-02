Έληξε η προθεσμία, κατατέθηκε μόνο ο συνδυασμός του Ντίνου Τουμαζή

Αλλαγή σκυτάλης στην ομάδα της Αμμοχώστου

Προθεσμία… τέλος και αλλαγή σκυτάλης.

Η Ανόρθωση εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει πως ο συνδυασμός του Ντίνου Τουμαζή είναι ο μοναδικός που κατατέθηκε, ενόψει της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (05/04).

Αναλυτικά: «Ο Σύλλογος Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι έληξε σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, στις 18:30, η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων, ενόψει της Εκλογικής Γενικής του Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα “Κυριάκος Θεοχάρους”.

Με το πέρας της προθεσμίας είχε κατατεθεί στον Σύλλογο ένας συνδυασμός, αποτελούμενος από οκτώ υποψήφια Μέλη για την Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου, όπως προνοεί το Καταστατικό.

Σημειώνεται ότι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καταθέσει συνδυασμό, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί απέναντι στον κόσμο της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, καθώς ο μοναδικός σκοπός της θητείας μας ήταν η σωτηρία του Συλλόγου.

Με την ευκαιρία αυτή, εκφράζουμε τη βαθιά και ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τον τεράστιο κόσμο της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, ο οποίος στάθηκε δίπλα μας και συνέβαλε, πέρα από κάθε προσδοκία, στην επιβίωση και τη στήριξη του Συλλόγου μας κατά τη διάρκεια της δυσκολότερης περιόδου του, μετά την εισβολή.

Ο συνδυασμός που κατατέθηκε έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ντίνος Τουμαζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σάββας Κουμής

Αντιπρόεδροι: Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης, Λούκας Κούσιος

Εκτελεστικός Σύμβουλος / Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Φλουρέντζου

Οικονομικός Σύμβουλος: Σάββας Παπαθωμάς

Επίσης κατατέθηκαν και οι πιο κάτω Ατομικές Υποψηφιότητες για τη θέση Διοικητικού Συμβούλου:

Στέφανος Καραολής

Δημήτρης Ζωγράφος

Παναγιώτης Δημητριάδης

Κυριάκος Χατζηγιάγκου

Άρης Χατζησωτήρης

Φώτος Κίκιλλος

Ανδρέας Ανδρέου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε σε συνεδρίαση και εξέτασε τον υποψήφιο συνδυασμό που κατατέθηκε, ο οποίος ομόφωνα κρίθηκε ως έγκυρος. Επιπρόσθετα, επικυρώθηκαν ως έγκυρες και οι Ατομικές Υποψηφιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εκ τούτου, παραπέμπει τις πιο πάνω υποψηφιότητες στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση».

 

