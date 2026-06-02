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Σοκ με Ντε Αρασκαέτα στην Ουρουγουάη

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκ με Ντε Αρασκαέτα στην Ουρουγουάη

Ο άσος της Φλαμένγκο βρισκόταν ήδη σε διαδικασία αποκατάστασης από το κάταγμα στη δεξιά κλείδα

Άσχημα ήταν τα νέα για την Εθνική Ουρουγουάης, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Όπως έγινε γνωστό ο Χιόρχιαν ντε Αρασκαέτα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τη «Σελέστε» στη διοργάνωση, λόγω ενός νέου προβλήματος τραυματισμού.

Ο άσος της Φλαμένγκο βρισκόταν ήδη σε διαδικασία αποκατάστασης από το κάταγμα στη δεξιά κλείδα, τραυματισμό που υπέστη στα τέλη Απριλίου και για τον οποίο χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της Ουρουγουάης αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Οι ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί  οπαίκτης θα καθορίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και το κατά πόσο θα μπορέσει ο παίκτης να τεθεί στη διάθεση του Μαρσέλο Μπιέλσα για τους αγώνες του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η συμμετοχή του «κρέμεται από μία κλωστή», με τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου να αναμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας.

Η πιθανή απουσία του θ' αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μαρσέλο Μπιέλσα, καθώς ο Ντε Αρασκαέτα θεωρείται ο πιο δημιουργικός και καθοριστικός ποδοσφαιριστής της Εθνικής ομάδας. Το παιχνίδι της «Σελέστε» περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τον 31χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος προσφέρει δημιουργία, φαντασία και γκολ.

Η Ουρουγουάη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Σαουδική Αραβία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι και την Ισπανία στη φάση των ομίλων. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής δεν τα καταφέρει, οι κανονισμοί της FIFA επιτρέπουν την αντικατάσταση παίκτη λόγω σοβαρού τραυματισμού έως και 24 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα της ομάδας στη διοργάνωση.

Προς το παρόν, στην Ουρουγουάη επικρατεί αγωνία, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο κορυφαίος δημιουργός της ομάδας θα προλάβει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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