Ανανέωσε και με Καττιρτζή ο ΑΠΟΕΛ – Η διάρκεια του συμβολαίου του

Έδεσε και τον Παναγιώτη Καττιρτζή ο ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιεί την ανανέωση συνεργασίας με τον 20χρονο μέχρι το 2029.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Καττιρτζή. Ο Παναγιώτης είναι γεννημένος στις 12/04/2006 (20 ετών) και ήταν μέλος της ακαδημίας ΑΠΟΕΛ αγωνιζόμενος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της ανώτατης κατηγορίας μέχρι και την ομάδα Ανδρών. Τον περασμένο Μάιο βραβεύτηκε από την ΚΟΠ ως καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι μέχρι τον Μάιο του 2029».