Η οργή για τη διαιτησία και η «απάντηση» Γκαρσία

Μπορεί στον ΑΠΟΕΛ να διατυπώνουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Δημήτρη Σολωμού, παίρνοντας το θέμα σε ανώτατο επίπεδο και ζητώντας από την ΚΟΠ μόνο τον ορισμό ξένων διαιτητών, ωστόσο από την άλλη είδαν με ικανοποίηση την ομάδα τους να παίρνει τη πολύ μεγάλη νίκη επί του Άρη.

Mε την επιτυχία αυτή οι γαλαζοκίτρινοι μείωσαν τη διαφορά από την Πάφος FC στους τέσσερις βαθμούς και κυνηγούν με αξιώσεις την 4η θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, τα εύσημα πάνε και στον Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος βλέποντας την ομάδα του να ισοφαρίζεται στο 57’,, δέκα λεπτά αργότερα έριξε τρεις παίκτες στο παιχνίδι (Ντράζιτς, Μαρκίνιος, Ντάλσιο), οι οποίοι συνέβαλαν ώστε ο ΑΠΟΕΛ να πετύχει και δεύτερο γκολ και να φτάσει στη νίκη.

Οι γαλαζοκίτρινοι απέδειξαν και πάλι ότι παρά τα πολλά προβλήματα που τους ταλανίζουν στη φετινή χρονιά έχουν ένα πολύ καλό σύνολο και μονάδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Με όσα δείχνει ο ΑΠΟΕΛ και παρότι χαρακτηρίζεται από σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, είναι σε θέση, όχι μόνο να παλέψει για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο αλλά και να διεκδικήσει με αξιώσεις την κατάκτηση του κυπέλλου. Αυτή άλλωστε είναι και η μεγάλη επιδίωξη των γαλαζοκιτρίνων!