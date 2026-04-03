Επίσημο φιρμάνι για Αμπάνια και το σημαντικό κεφάλαιο που επιστρέφει

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Νταβίντ Αμπάνια στην FC Ordabasy με τον πλέον επίσημο τρόπο. Ο ΑΠΟΕΛ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία μεταγραφής του David Abagna, στην FC Ordabasy.

Η συμφωνία για πώληση του David Abagna μετά την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή έγινε αποδεκτή από μέρους μας, αφού κινείται μέσα στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης για τη βιωσιμότητα της ομάδας μας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε το δικό του μερίδιο προσφοράς, αναπτύχθηκε μέσα από το όνομα του ΑΠΟΕΛ και από τη στιγμή που τέθηκε ενώπιον μας, μια οικονομική πρόταση που φέρνει σημαντικό αντάλλαγμα προς όφελος της ομάδας μας, σε μια στιγμή που το χρειάζεται ιδιαίτερα. Το ποσό που εξασφαλίζεται, έρχεται για να βοηθήσει στην άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχουμε ενώπιον μας.

Η πώληση του Abagna έρχεται σε μια στιγμή όπου ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στο ρόστερ της ομάδας, ο Παναγιώτης Καττιρτζής, επιστρέφει. Είμαστε βέβαιοι ότι το κενό αναπληρώνεται άμεσα με ένα δικό μας παιδί που έχει τεράστια προοπτική και θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Ευχαριστούμε τον David για τη μεταξύ μας συνεργασία και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια τόσο της επαγγελματικής του καριέρας όσο και της προσωπικής του ζωής».