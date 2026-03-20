Ετοιμάζει έκπληξη ο Γκαρσία;

Ο ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει να μην έχει κόφτη στη μεσαία του γραμμή για τον αγώνα της πρεμιέρας των πλέι οφ απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ρόσα πονάει στον αστράγαλο και δύσκολα προλαβαίνει, ενώ ο Αμπάγκνια αποτελεί παρελθόν. Έτσι για τις θέσεις στο κέντρο απομένουν οι Ντάλσιο και Μάγιερ, χωρίς τρίτο που θα κόβει.

O Πάμπλο Γκαρσία έχει διάφορα στο μυαλό του τα οποία ήδη δουλεύει στον Αρχάγγελο. Δεδομένου ότι ο νεαρός Αντωνίου θα παραμείνει ως παρτενέρ του Μπρόρσον, αφού τα πήγε πολύ καλά στη Λεμεσό με τον Άρη, ελεύθερος για πειραματισμούς είναι ο Μίλος Ντέγκενεκ. Ο διεθνής Αυστραλός στο παρελθόν είχε συμμετοχές ως κόφτης, για αυτό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να ξεκινά από τη θέση αυτή. Αν όχι, τότε ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει στη Λάρνακα χωρίς καθαρό κόφτη κι ό,τι βγει...

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την αρμόδια ιστοσελίδα της FIFA, επιβλήθηκε εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ, μετά από υπόθεση που καταχωρίσθηκε στις 12 Μαρτίου 2026. Η εν λόγω εξέλιξη προκύπτει σε μια κρίσιμη περίοδο καθώς ο Μάρτιος είναι μήνας κριτηρίων.