Στενεύει ο κλοιός για τον ΑΠΟΕΛ

Η εξέλιξη με το εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μέσω της FIFA, η υπόθεση καταχωρήθηκε στις 12 Μαρτίου 2026 και οδήγησε στην επιβολή απαγόρευσης εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών.

Αν και συχνά γίνεται λόγος για «εμπάργκο από την UEFA», στην πραγματικότητα τέτοιου είδους ποινές επιβάλλονται από τη FIFA και σχετίζονται κυρίως με οικονομικές εκκρεμότητες, όπως οφειλές προς ποδοσφαιριστές ή άλλους συλλόγους. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ μέχρι να διευθετηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, κάτι που σημαίνει ότι η διοίκηση καλείται να κινηθεί άμεσα.

Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Μάρτιος αποτελεί μήνα αξιολόγησης για τα κριτήρια αδειοδότησης, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA. Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπρόσθετες πιέσεις και αβεβαιότητα.

Οπόταν, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ξανά σε δύσκολη οικονομικά θέση αφού, είτε θα πρέπει να βρεθούν άμεσα λεφτά για εξόφληση των οφειλών του, είτε θα πρέπει να γίνει κάποιος διακανονισμός για να δικαιούται τουλάχιστον να συμμετέχει σε διοργανώσεις της Ουέφα και την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

