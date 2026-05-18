Η ορθή κουβέντα του Γκαρσία

Θέλει να πει κι ακόμη περισσότερα, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Ομόνοια (0-3), όμως το έθεσε ορθά. Ο Ουρουγουανός τόνισε ότι, ανεξάρτητα από το δικό του μέλλον, το σημαντικό είναι η επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ. Ο Πάμπλο Γκαρσία, ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε ένας που βρίσκεται στον Αρχάγγελο, είναι περαστικός και το σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικοδομήματος της ομάδας της Λευκωσίας.

Γι’ αυτό η αγωνία είναι τεράστια στις τάξεις των οπαδών των γαλαζοκιτρίνων ώστε να βρεθεί μία λύση που θα βάλει την αγαπημένη τους ομάδα σε μία καινούργια τροχιά, για να αρχίσουν να καλύπτονται οι τεράστιες τρύπες που έχουν δημιουργηθεί. Το χαλί πλέον έχει μετακινηθεί εντελώς και δεν μπορεί κάτω από αυτό να κρύβονται άλλα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν αρκετά την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αναμφίβολα, τα οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν και την αγωνιστική εικόνα. Όσο κι αν υπήρχε προσπάθεια στην αρχή της περιόδου για κάτι καλό, οι προβλέψεις ότι ο ΑΠΟΕΛ δύσκολα θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει επαληθεύτηκαν με πανηγυρικό τρόπο. Όπως αποδείχθηκε και στο προχθεσινό ντέρμπι «αιωνίων», ο ΑΠΟΕΛ βιώνει ένα μαρτύριο και εντός γηπέδου και περισσότερο προσφέρει ανακούφιση ότι απομένει μονάχα μία αγωνιστική για το φινάλε. Με την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθεί η λύση, ώστε να μπουν οι βάσεις από τη νέα χρονιά προκειμένου να επανέλθει ξανά ο ΑΠΟΕΛ σε πρωταγωνιστική πορεία, διεκδικώντας τίτλους και επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.