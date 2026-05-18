ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ορθή κουβέντα του Γκαρσία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η ορθή κουβέντα του Γκαρσία

Λέε πολλά το τελευταίο διάστημα ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία

Θέλει να πει κι ακόμη περισσότερα, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Ομόνοια (0-3), όμως το έθεσε ορθά. Ο Ουρουγουανός τόνισε ότι, ανεξάρτητα από το δικό του μέλλον, το σημαντικό είναι η επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ. Ο Πάμπλο Γκαρσία, ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε ένας που βρίσκεται στον Αρχάγγελο, είναι περαστικός και το σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικοδομήματος της ομάδας της Λευκωσίας.

Γι’ αυτό η αγωνία είναι τεράστια στις τάξεις των οπαδών των γαλαζοκιτρίνων ώστε να βρεθεί μία λύση που θα βάλει την αγαπημένη τους ομάδα σε μία καινούργια τροχιά, για να αρχίσουν να καλύπτονται οι τεράστιες τρύπες που έχουν δημιουργηθεί. Το χαλί πλέον έχει μετακινηθεί εντελώς και δεν μπορεί κάτω από αυτό να κρύβονται άλλα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν αρκετά την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αναμφίβολα, τα οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν και την αγωνιστική εικόνα. Όσο κι αν υπήρχε προσπάθεια στην αρχή της περιόδου για κάτι καλό, οι προβλέψεις ότι ο ΑΠΟΕΛ δύσκολα θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει επαληθεύτηκαν με πανηγυρικό τρόπο. Όπως αποδείχθηκε και στο προχθεσινό ντέρμπι «αιωνίων», ο ΑΠΟΕΛ βιώνει ένα μαρτύριο και εντός γηπέδου και περισσότερο προσφέρει ανακούφιση ότι απομένει μονάχα μία αγωνιστική για το φινάλε. Με την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθεί η λύση, ώστε να μπουν οι βάσεις από τη νέα χρονιά προκειμένου να επανέλθει ξανά ο ΑΠΟΕΛ σε πρωταγωνιστική πορεία, διεκδικώντας τίτλους και επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη