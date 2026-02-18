ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι της Κυριακής με την Ομόνοια

Μεγάλο πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ οι ποινές από τον Αθλητικό Δικαστή.

Η ρίψη αντικειμένων σε συνδυασμό με το γεγονός πως η ομάδα της πρωτεύουσας ήταν υπότροπη, έφερε ποινή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών αλλά και απαγόρευση μετακίνησης σε ένα παιχνίδι.

Έτσι, ο ΑΠΟΕΛ θα ταξιδέψει με προορισμό το «Άλφαμεγα Stadium» για το ντέρμπι με την ΑΕΛ (28/2) χωρίς τον κόσμο του, ενώ άδειο θα είναι το ΓΣΠ στο μεθεπόμενο με την Ανόρθωση (6-7/3).

Διαβαστε ακομη