Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Μεγάλο πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ οι ποινές από τον Αθλητικό Δικαστή.

Η ρίψη αντικειμένων σε συνδυασμό με το γεγονός πως η ομάδα της πρωτεύουσας ήταν υπότροπη, έφερε ποινή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών αλλά και απαγόρευση μετακίνησης σε ένα παιχνίδι.

Έτσι, ο ΑΠΟΕΛ θα ταξιδέψει με προορισμό το «Άλφαμεγα Stadium» για το ντέρμπι με την ΑΕΛ (28/2) χωρίς τον κόσμο του, ενώ άδειο θα είναι το ΓΣΠ στο μεθεπόμενο με την Ανόρθωση (6-7/3).