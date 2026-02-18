Πάει Αρχάγγελο ο Πρόδρομος

Μια ιδιαίτερα μέρα ξημέρωσε στον ΑΠΟΕΛ μετά τη χθεσινή αλλαγή σκυτάλης στα διοικητικά. Ο πρώην – πλέον - πρόεδρος Πρόδρομος Πετρίδης, μετά από πολυετή θητεία, αποχώρησε από τα καθήκοντά του.

Ο Πρόδρομος Πετρίδης θα επισκεφθεί τον Αρχάγγελο σήμερα το πρωί για να αποχαιρετήσει προσωπικά τους ποδοσφαιριστές, σε μια φορτισμένη ομολογουμένως ατμόσφαιρα.

Παρών θα είναι τόσο ο νέος πρόεδρος Χάρης Φωτίου όσο και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία θα μιλήσουν στους παίκτες για την επόμενη μέρα.