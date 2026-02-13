Έρχεται κρίσιμη συνάντηση Εταιρείας - Σωματείου, παλαιμάχων και πρώην παραγόντων!

ΕΔΩ η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή Match Day της Cablenet, το Σάββατο 14/2 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το σωματείο, των πρώην παραγόντων και των παλαιμάχων της ομάδας προκειμένου να τεθούν τα πάντα που αφορούν τους βραζιλιάνους επενδυτές στο τραπέζι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να παρθεί οριστική απόφαση για το πως θα προχωρήσει η ομάδα με τα νέα δεδομένα.