Δεν πείστηκαν οι ΑΠΟΕΛίστες

Οι γαλαζοκίτρινοι με ανακοίνωσή τους έριξαν φως σε ότι έχει να κάνει με την πρόθεση βραζιλιάνικης εταιρείας να επενδύσει στην ομάδα.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ ξεκινά με τον εξής τρόπο: «Η σημερινή ανακοίνωση απευθύνεται στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και έχει το εξής μήνυμα. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του κάθε ΑΠΟΕΛίστα και είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε να βρεθεί μια συνολική λύση, αφού εμείς έχουμε και την ευθύνη της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται...»

Η πραγματικότητα είναι πως ο ΑΠΟΕΛ παραθέτει σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, τόσο της εταιρείας και των Βραζιλιάνων, όσο και της εταιρείας με το σωματείο.

Επίσης, έχει ήδη διαρρεύσει και το προσύμφωνο της εταιρείας με το επενδυτικό γκρουπ.

Παρόλο λοιπόν που έχουν βγει προς τα έξω πάρα πολλά στοιχεία, ο ΑΠΟΕΛίστας συνεχίζει να αντιδρά.

Αυτό δεν είναι δύσκολο να το διακρίνει κανείς. Μόνο και μόνο μία βόλτα στα ΜΚΔ να κάνουμε φαίνεται ξεκάθαρα πως ο κόσμος της ομάδας δεν άλλαξε καθόλου στάση, συνεχίζοντας να ζητά την παραίτηση της διοίκησης.