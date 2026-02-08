Γκαρσία: «Άδικο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό πέναλτι»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Διαβάστε όσα είπε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ και την ήττα του ΑΠΟΕΛ με 2-1.
«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι άδικο το αποτέλεσμα. Θα μπορούσα να πω ότι παίζουμε άσχημα αλλά δεν ισχύε ιαυτό. Κάνουμε ευκαιρίες αλλά δυσκολευόμαστε να τις κάνουμε γκολ. Στο πρώτο μέρος είχαμε ευκαιρία με τον Νανού ενώ στο κόρνερ δεν αμυνθήκαμε σωστά. Και στο δεύτερο μέρος είχαμε ευκαιρία στο ξεκίνημα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είχαμε ένα καθαρό πέναλτι εις βάρος του Ντάλσιο».