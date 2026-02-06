Λογικές αποφάσεις Γκαρσία για Μαϊόλι, Μπρόρσον και Ρόσα

Πήρε τις αποφάσεις του ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές, που συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες.

Ο Μαϊόλι, ο οποίος δέχθηκε κίτρινη ενώ ήταν στον πάγκο στον αγώνα με την Πάφο FC και ούτως ή αλλιώς δεν είναι απόλυτα έτοιμος, θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα της Κυριακής (08/02) απέναντι στην ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, οι Μπρόρσον και Ρόσα θα υπολογίζονται κανονικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα εκτίσουν την ποινή τους στον αγώνα που ακολουθεί με τον Εθνικό.