O Ράσελ κέρδισε το sprint race της Σαγκάης, έκλεισαν το βάθρο οι Ferrrari

Μετά από ένα συγκλονιστικό sprint race στο Grand Prix της Κίνα, ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού, συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε στην Αυστραλία.

Η εκκίνηση ήταν συναρπαστική αφού ο Λιούις Χάμιλτον έφυγε «σφαίρα» και αφού πέρασε τον Λάντο Νόρις έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ράσελ, τον οποίο πέρασε στην πρώτη στροφή. Οι δύο Βρετανοί πιλότοι, έδωσαν μια συγκλονιστική μονομαχία, μέχρι η Mercedes να «πετάξει» στα χέρια του Ράσελ, που προσπέρασε τον Χάμιλτον και πήρε ξανά την πρωτοπορία της κούρσας.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας, έδωσε άλλη χροιά στον αγώνα, με τον Ράσελ, αυτή τη φορά να έχει πίσω του τον έτερο πιλότο της Φεράρι, Σαρλ Λεκλέρ, με τον Βρετανό παρά την πίεση του Μονεγάσκου να διατηρεί την πρώτη θέση μέχρι το φινάλε.

Έτσι, η «Σκουντερία» αρκέστηκε στην 2η και την 3η θέση, με την ιταλική ομάδα να παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση την φετινή σεζόν, όπως φυσικά και η Mercedes. Aναλυτικά η κατάταξη των πρώτων δέκα που τερμάτισαν:

1. Tζορτζ Ράσελ Mercedes

2. Σαρλ Λεκλέρ Ferrari

3. Λιούις Χάμιλτον Ferrari

4. Λάντο Νόρις McLaren

5. Κίμι Αντονέλι Mercedes

6. Όσκαρ Πιάστρι McLaren

7. Λίαμ Λόσον Racing Bulls

8. Όλιβερ Μπέρμαν Haas

9. Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing

10. Εστεμπάν Όκον Haas

