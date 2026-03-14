O Ράσελ κέρδισε το sprint race της Σαγκάης, έκλεισαν το βάθρο οι Ferrrari

Μπήκε αφηνιασμένος ο Βρετανός και κερδίζει τις εντυπώσεις.

Μετά από ένα συγκλονιστικό sprint race στο Grand Prix της Κίνα, ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού, συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε στην Αυστραλία.

Η εκκίνηση ήταν συναρπαστική αφού ο Λιούις Χάμιλτον έφυγε «σφαίρα» και αφού πέρασε τον Λάντο Νόρις έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ράσελ, τον οποίο πέρασε στην πρώτη στροφή. Οι δύο Βρετανοί πιλότοι, έδωσαν μια συγκλονιστική μονομαχία, μέχρι η Mercedes να «πετάξει» στα χέρια του Ράσελ, που προσπέρασε τον Χάμιλτον και πήρε ξανά την πρωτοπορία της κούρσας.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας, έδωσε άλλη χροιά στον αγώνα, με τον Ράσελ, αυτή τη φορά να έχει πίσω του τον έτερο πιλότο της Φεράρι, Σαρλ Λεκλέρ, με τον Βρετανό παρά την πίεση του Μονεγάσκου να διατηρεί την πρώτη θέση μέχρι το φινάλε.

Έτσι, η «Σκουντερία» αρκέστηκε στην 2η και την 3η θέση, με την ιταλική ομάδα να παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση την φετινή σεζόν, όπως φυσικά και η Mercedes. Aναλυτικά η κατάταξη των πρώτων δέκα που τερμάτισαν:

1. Tζορτζ Ράσελ Mercedes

2. Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 

3. Λιούις Χάμιλτον Ferrari

4. Λάντο Νόρις McLaren

5. Κίμι Αντονέλι Mercedes 

6. Όσκαρ Πιάστρι McLaren

7. Λίαμ Λόσον Racing Bulls

8. Όλιβερ Μπέρμαν Haas 

9. Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing

10. Εστεμπάν Όκον Haas

Με έξτρα κίνητρο που θα δώσει άλλη ώθηση στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια Αραδίππου 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Πάφου κόντρα στον Ακρίτα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ράτκλιφ για το μέλλον του Κάρικ: «Εξαιρετική η δουλειά του, αλλά ακόμα...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον: «Πλησιάσαμε τη Mercedes, στον αγώνα θα παλέψουμε»

AUTO MOTO

|

Category image

Η ομάδα που αγοράζει Αμπάγκνα και το κέρδος του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου

ΑΕΛ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Sold out το φινάλε της κανονικής διάρκειας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ψάχνει ήδη τον αντι-Τούντορ η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τους 33 τους… περισσότερους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Ράκιτιτς στον Μόντριτς: «Έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού - Μπορεί να παίξει ακόμη 2 με 3 σεζόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι

NBA

|

Category image

Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σχεδιάζει πρόωρη ανανέωση του Ράις η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προβάδισμα της Γιουβέντους για την απόκτηση του Άλισον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη