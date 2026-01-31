Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

Στις πρώτες του τοποθετήσεις είπε ο Γκαρσία: «Επιτέλους καταφέραμε να κάνουμε νίκη. Τα τελευταία παιχνίδια ήταν δύσκολα. Χρειαζόμασταν μία νίκη για να μας βοηθήσει στη νοοτροπία. Τωρα έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Να δουλέψουμε και να πάμε μέχρι το τέλος». Στη συνέχεια είπε: «Να βελτιωθούμε ως ομάδα. Να έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους και να έχουμε δυνατή νοοτροπία».

Για το γεγονός ότι σκόραραν Ντράζιτς και Κούτσακος, σχολίασε: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα. Κάποτε η μπάλα δεν θέλει να μπει. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε δοκάρια. Δεν είναι εύκολο να βάζεις γκολ. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Έπαιξαν παίκτες που δεν τους είχαμε πριν και είναι αναγκαίο όλοι να είναι έτοιμοι».

Όσο για τα διάφορα συστήματα που χρησιμοποιεί, απάντησε: «Το σύστημα δεν είναι σημαντικό. Το θέμα είναι να έχεις τους παίκτες διαθέσιμους».