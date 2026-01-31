Από βδομάδας και αυτός στο γρασίδι...

Γεύση από τη νέα του ομάδα πήρε ο Ντάνιελ Μαντσίνι.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός που υπέγραψε το απόγευμα συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΠΟΕΛ, βρέθηκε στο ΓΣΠ και παρακολούθησε μαζί με τη διοίκηση, από κοντά την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα της Τετάρτης με την Πάφος FC στον εξ αναβολής αγώνα και θα είναι παρών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.