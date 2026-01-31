Πετεβίνος: «Μέχρι τα μεσάνυκτα θα δούμε»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΑΠΟΕΛ.

Για το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταγραφικής ενίσχησης μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

«Ήταν σε εγρήγορση ο Μαντσίνι αφού ήταν στον Παναθηναϊκό. Θα μπει στις προπονήσεις και ελπίζουμε στο επόμενο ματς να είναι παρών. Θα είναι εύκολη η προσαρμογή του. Είναι δύσκολη αυτή η μεταγραφική περίοδος. Οι ποδοσφαιριστές που ψάξαμε ήταν δεσμευμένοι με συμβόλαιο. Ψάχνουμε παίκτες που θα βοηθήσουν και θα μπορούν να το πράξουν άμεσα. Μέχρι τα μεσάνυκτα θα δούμε. Είμαστε σε εγρήγορση για δύο περιπτώσεις παικτών από το εξωτερικό».

Ακολούθως μίλησε για τους Βραζιλιάνους επενδυτές:  «Είναι μια διαδικασία που τρέχει και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα μήνυμα που έχω πάρει είναι ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει οριστική εξέλιξη».

 

