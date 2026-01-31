ΒΙΝΤΕΟ: Επίσημα Μαντσίνι!

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση του Ντάνελ Μαντστίνι:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Daniel Mancini. Κατάγεται από την Αργεντινή και είναι γεννημένος στις 11/11/1996.

Ο ποδοσφαιριστής μετρά στην καριέρα του 334 αγώνες, έχοντας σκοράρει 39 γκολ και μοιράσει 35 ασίστ.

Στην Ελλάδα μετρά πέραν των 200 αγώνων με τις φανέλες των Άρη Θεσσαλονίκης και Παναθηναϊκού.

Η συμφωνία προνοεί συνεργασία 2,5 ετών.

Καλωσορίζουμε τον Daniel στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες με την ομάδα μας.

Οι γαλαζοκίτρινοι ανήρτησαν και σχετικό βίντεο στα Social Media.