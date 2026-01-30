ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προανήγγειλε Μαντσίνι με βίντεο ο ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προανήγγειλε Μαντσίνι με βίντεο ο ΑΠΟΕΛ!

Happy end στους γαλαζοκίτρινους - Τον αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός.

Στον ΑΠΟΕΛ θα αγωνίζεται τελεσίδικα ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Μάλιστα, με βίντεο η διοίκηση ουσιαστικά προανήγγειλε την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Παναθηναϊκό. 

Είπε το πολυπόθητο «ναι» στη διοίκηση Πετρίδη και απομένουν τα τυπικά για να ντυθεί στα γαλαζοκίτρινα. Δηλαδή με την έλευση του στην Κύπρο, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (31/01), να βάλει την... τζίφρα του σε συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με τα όσα κυκλοφόρησαν είναι διάρκειας 2,5 χρόνων.

Μάλιστα, τον αποχαίρετησε με μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ο Παναθηναϊκός.

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023.

Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!»

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Νέα περίοδος αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης Αθλητών/τριων #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Στην «Μπάρτσα» ως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Φώτη είμαστε όλοι δίπλα σου!» - Το συγκινητικό βίντεο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Απόλλων 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτές είναι οι ώρες έναρξης των «μαχών» Ομόνοιας - Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προανήγγειλε Μαντσίνι με βίντεο ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λύγισε ο Τζόκοβιτς μετά τον θρίαμβο που τον έστειλε στον τελικό!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πήρε εξιτήριο ο 28χρονος, αισιόδοξα μηνύματα για τον 20χρονο του τροχαίου στη Ρουμανία

Ελλάδα

|

Category image

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για απόδραση από το «Παπ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οδεύει προς την Μπεσίκτας ο Τσιμίκας σύμφωνα με το FootMercato

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι συμβαίνει στον πλανήτη Άρη;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Τζόκοβιτς «αποκαθήλωσε» τον Σίνερ και οδεύει προς τον 11ο τίτλο του στη Μελβούρνη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη