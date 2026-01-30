Προανήγγειλε Μαντσίνι με βίντεο ο ΑΠΟΕΛ!

Στον ΑΠΟΕΛ θα αγωνίζεται τελεσίδικα ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Μάλιστα, με βίντεο η διοίκηση ουσιαστικά προανήγγειλε την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Παναθηναϊκό.

Είπε το πολυπόθητο «ναι» στη διοίκηση Πετρίδη και απομένουν τα τυπικά για να ντυθεί στα γαλαζοκίτρινα. Δηλαδή με την έλευση του στην Κύπρο, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (31/01), να βάλει την... τζίφρα του σε συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με τα όσα κυκλοφόρησαν είναι διάρκειας 2,5 χρόνων.

Μάλιστα, τον αποχαίρετησε με μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ο Παναθηναϊκός.

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023.

Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!»