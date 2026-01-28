ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρέμβαση σωματείου ΑΠΟΕΛ για επενδυτές: «Δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ απλός παρατηρητής...»

Ανακοίνωση από το σωματείο ΑΠΟΕΛ.

Ανακοίνωση από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ σχετικά με τα δημοσιεύματα για νέους επενδυτές στους γαλαζοκίτρινιυς. Αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ επιθυμεί να τοποθετηθεί υπεύθυνα και ξεκάθαρα αναφορικά με τα διάφορα άρθρα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με επενδυτικές εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Διαχρονικά και με συνέπεια, το Σωματείο ήταν παρόν σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπούσε στη διασφάλιση μιας μακροχρόνιας λύσης για το μέλλον της ομάδας μας, πάντοτε με γνώμονα την ενότητα και το συμφέρον ολόκληρου του οικοδομήματος του ΑΠΟΕΛ.

Το Σωματείο δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ απλός παρατηρητής σε οποιαδήποτε διαδικασία ενδέχεται να δεσμεύσει μακροχρόνια το μέλλον και την ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Καμία συμφωνία και καμία δέσμευση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου και των μελών του.

Σε ό,τι αφορά τα πραγματικά γεγονότα και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, πέραν των προφορικών θετικών προθέσεων ομάδας επενδυτών, δεν έχει τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία, τελική πρόταση ή πλαίσιο συνεργασίας, γεγονός που δεν επιτρέπει τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα των πιο πάνω, το Σωματείο έχει αναλάβει πρωτοβουλία και καταρτίζει, με υπευθυνότητα, τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος, την οποία έχει ήδη κοινοποιήσει στην Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

Κάθε λύση που εξετάζεται αποσκοπεί στη σταθερότητα, την εξυγίανση και τη διασφάλιση του μέλλοντος του ΑΠΟΕΛ, χωρίς αποκλεισμό οποιουδήποτε επενδυτή επιθυμεί να συμβάλει ουσιαστικά και με σοβαρότητα, στο πλαίσιο που θα καθοριστεί. Το Σωματείο έχει ρόλο και ευθύνη να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε επένδυση υπηρετεί το συμφέρον και τη βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ όχι μόνο στο παρόν, αλλά και σε βάθος χρόνου.

Στόχος μας δεν είναι η αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να αποτελούν μέρος της λύσης, με κοινό παρονομαστή το καλό του ΑΠΟΕΛ.

Υπό το βάρος και την ευθύνη της Ιστορίας μας.

Για τον ΑΠΟΕΛ της επόμενης 100ετίας,

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας».

 

