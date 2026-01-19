ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απώλεια εδάφους και ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απώλεια εδάφους και ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ

Έχασαν έδαφος οι γαλαζοκίτρινοι.

Ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε την ήττα στο ντέρμπι της Λεμεσού, χάνοντας με 2-1 από τον Απόλλωνα και, παράλληλα, την 5η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία πλέον βρίσκεται στην έκτη θέση, βάζοντας σε μπελάδες τον εαυτό της ακόμη και για την είσοδό της στην πρώτη εξάδα με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Η διαφορά από την 7η ΑΕΛ είναι πέντε βαθμοί, γεγονός που προσθέτει επιπρόσθετη πίεση στους γαλαζοκίτρινους.

Τα σκαμπανεβάσματα της φετινής πορείας συνεχίζουν να κοστίζουν, παρότι στο χθεσινό ντέρμπι, προς το τέλος, η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση, τις οποίες όμως δεν αξιοποίησε. Η γενικότερη εικόνα των γαλαζοκιτρίνων αναδεικνύει αδυναμίες που δεν έχουν επιλυθεί, αφήνοντας ερωτηματικά ακόμη και για την πιθανή έξοδό της στην Ευρώπη.

Ο Γκαρσία καλείται να βρει λύσεις άμεσα, πριν οι απώλειες γίνουν μη αναστρέψιμες και η ομάδα χάσει κι άλλο έδαφος.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματθαίου: «Αν δεν τα καταφέρει θα είναι μεγάλη απώλεια για μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κοφτή ντρίμπλα, έξυπνο μυαλό: ο Ροντρίγκεζ είναι εδώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δημητρίου: «Εγώ είδα 10 φορές τη φάση με το ακυρωθέν γκολ...»

ΑΕΚ

|

Category image

Ολονύχτια επεισόδια στο Παρίσι, μετά τη λήξη του αγώνα Σενεγάλη – Μαρόκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απώλεια εδάφους και ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστολές αλά καρτ για τα επεισόδια: Καρφιά Λεβέντη μετά το Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό ρεκόρ Γιόβιτς σε ντέρμπι, άγγιξε το απόλυτο του Ντέμη

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπεργκ έστησε μηχανή τίτλου και οι αριθμοί μιλούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έξαλλοι με τον διαιτητή στην Μπαρτσελόνα: «Τα ίδια έκανε και πέρσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφερε την άνοιξη χειμωνιάτικα ο Λοσάδα στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μία ολόκληρη χώρα πανηγυρίζει, γιατί ο Μανέ είπε «όχι» στον προπονητή του, για τη Σενεγάλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Αφηνιασμένος Γιόβιτς, αγριεμένη ΑΕΚ και τεσσάρα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη