Απώλεια εδάφους και ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε την ήττα στο ντέρμπι της Λεμεσού, χάνοντας με 2-1 από τον Απόλλωνα και, παράλληλα, την 5η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία πλέον βρίσκεται στην έκτη θέση, βάζοντας σε μπελάδες τον εαυτό της ακόμη και για την είσοδό της στην πρώτη εξάδα με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Η διαφορά από την 7η ΑΕΛ είναι πέντε βαθμοί, γεγονός που προσθέτει επιπρόσθετη πίεση στους γαλαζοκίτρινους.

Τα σκαμπανεβάσματα της φετινής πορείας συνεχίζουν να κοστίζουν, παρότι στο χθεσινό ντέρμπι, προς το τέλος, η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση, τις οποίες όμως δεν αξιοποίησε. Η γενικότερη εικόνα των γαλαζοκιτρίνων αναδεικνύει αδυναμίες που δεν έχουν επιλυθεί, αφήνοντας ερωτηματικά ακόμη και για την πιθανή έξοδό της στην Ευρώπη.

Ο Γκαρσία καλείται να βρει λύσεις άμεσα, πριν οι απώλειες γίνουν μη αναστρέψιμες και η ομάδα χάσει κι άλλο έδαφος.