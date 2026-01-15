ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τριάδα των διακριθέντων του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Στέφαν Ντράζιτς, Τομάς και Μάριους Κόρμπους παρέλαβαν τα βραβεία τους για τις διακρίσεις τους στους προηγούμενους αγώνες του ΑΠΟΕΛ.

Η ενημέρωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Stefan Drazic, Mathias Tomas και Marius Corbu ήταν οι #StoiximanMVP που ανέδειξε ο κόσμος της ομάδας μας, για τους προηγούμενους εντός έδρας αγώνες. Ο @_stefan_dr στον αγώνα απέναντι στον Ακρίτα, ο @mathiastomas317 απέναντι στην ΕΝΠ και ο @marius.corbu στον αγώνα με την ΑΕΛ. Τα βραβεία στους StoiximanMVP έδωσε η Ραφαέλα Ανδρέου, Marketing manager της @stoiximan_cyprus #APOEL99 #APOELFC #stoiximan #monoAPOEL»

 

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

