Η τριάδα των διακριθέντων του ΑΠΟΕΛ

Στέφαν Ντράζιτς, Τομάς και Μάριους Κόρμπους παρέλαβαν τα βραβεία τους για τις διακρίσεις τους στους προηγούμενους αγώνες του ΑΠΟΕΛ.

Η ενημέρωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Stefan Drazic, Mathias Tomas και Marius Corbu ήταν οι #StoiximanMVP που ανέδειξε ο κόσμος της ομάδας μας, για τους προηγούμενους εντός έδρας αγώνες. Ο @_stefan_dr στον αγώνα απέναντι στον Ακρίτα, ο @mathiastomas317 απέναντι στην ΕΝΠ και ο @marius.corbu στον αγώνα με την ΑΕΛ. Τα βραβεία στους StoiximanMVP έδωσε η Ραφαέλα Ανδρέου, Marketing manager της @stoiximan_cyprus #APOEL99 #APOELFC #stoiximan #monoAPOEL»