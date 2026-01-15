ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Στο counter attack τούς διαλύσαμε, είμαστε η πιο επικίνδυνη ομάδα σε αυτό»

Oι ατάκες του Τάσος Χατζηγιοβάνη μετά την πρόκριση της Ομόνοιας επί της ΑΕΚ

Δηλώσεις έκανε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στο κανάλι της Ομόνοιας μετά την πρόκριση επί της ΑΕΚ στο κύπελλο.

«Πάντα όταν παίζει η Ομόνοια, σε κάθε διοργάνωση, στόχος είναι η νίκη. Όταν κάναμε το 2-0 προσπαθήσαμε να προστατέψουμε το σκορ, αμυνθήκαμε περισσότερο και στο counter attack τούς διαλύσαμε, βρήκαμε πολλές ευκαιρίες, δεν τις κάναμε γκολ, το τέρμα έκανε μερικές τρομερές επεμβάσεις, συγχαρητήρια στο παιδί (σ.σ. ο τερματοφύλακας Αλομέροβιτς), αλλά στο τέλος μετρά πάντα η νίκη. Τη νίκη πήρε η Ομόνοια, εμείς χαμογελάμε και κοιτάμε το επόμενο ματς πρωταθλήματος».

Σχολιάζοντας την υπέροχη αντεπίθεση με δική του ασίστ, δήλωσε: «Θεωρώ ότι στο counter attack είμαστε η πιο επικίνδυνη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έχουμε γρήγορους και πολύ καλούς παίκτες στην επίθεση. Κλέψαμε την μπάλα και σε 4-5 δευτερόλεπτα τελειώσαμε τη φάση σε γκολ. Είμαστε πολύ καλοί φέτος και εφόσον ο αντίπαλος μάς δίνει αυτό το περιθώριο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό το γκολ, εγώ με την ασίστ και τη νίκη της ομάδας δόξα τω Θεό όλα πάνε κατ’ ευχήν».

Για την άλλη ασίστ στο γκολ που ακυρώθηκε: «Είμαι στεναχωρημένος γι’ αυτό, αλλά χαρούμενος για τη νίκη. Πάνω από όλα μετρά η νίκη, η Ομόνοια, όχι τα γκολ και οι ασίστ. Προσπαθώ για το καλύτερο, τις στατικές φάσεις τις δουλεύουμε στην προπόνηση, γι’ αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα».

Διαβαστε ακομη