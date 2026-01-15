Ανοίγει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου το Κέντρο Εγγραφών του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας

Ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, το Κέντρο Εγγραφών του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης.

Το Κέντρο Εγγραφών στεγάζεται στο CYENS Centre of Excellence, στη διεύθυνση Λέλλου Δημητριάδη, Πλατεία Δημάρχου 1, Λευκωσία 1016.

Ωράρια λειτουργίας:

· Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

09:00 π.μ - 18:00 μ.μ

· Σάββατο 17 Ιανουαρίου

09:00 π.μ - 18:00 μ.μ.

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο +357 77 000010.

Οι δρομείς που θα λάβουν μέρος στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση καλούνται να παραλάβουν έγκαιρα το προσωπικό τους Race Pack, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό συμμετοχής (BIB Number) και τον αισθητήρα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν τις φετινές συλλεκτικές φανέλες της διοργάνωσης, καθώς και τα επίσημα hoodies.

Πρόγραμμα εκκινήσεων του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας

06:45 Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας

07:10 Ημιμαραθώνιος by Stoiximan

10:45 Petrolina 10 χλμ. Δρόμος Ενέργειας

11:25 Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

11:30 Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ.

12:50 JOEY Παιδικός Αγώνας 1 χλμ. (παιδιά 6-8 χρονών)

13:00 JOEY Παιδικός Αγώνας 1 χλμ. (παιδιά 9-12 χρονών)

Για περισσότερες πληροφορίες: https://nicosiamarathon.com