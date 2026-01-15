Ματσάρα και πρώτο βήμα πρόκρισης για Άρσεναλ

Σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του League Cup πήρε η Άρσεναλ που επικράτησε 3-2 της Τσέλσι στον πρώτο ημιτελικό του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ήταν ένα συναρπαστικό λονδρέζικο ντέρμπι με τους «κανονιέρηδες» να προηγούνται 2-0 και 3-1 με γκολ των Γουάιτ (7΄), Γκιόκερες (49΄) και Θουμπιμέντι (71΄).

Όμως ο Αλεχάντρο Γκαρντάτσο είχε τις απαντήσεις να μειώσει δύο φορές στο γκολ (57΄,83΄) αναπτερώνοντας τις ελπίδες της ομάδας του ενόψει της ρεβάνς της 3ης Φεβρουαρίου.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση η ημερομηνία της ρεβάνς):

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (4/2)

Τσέλσι-Άρσεναλ 2-3 (3/2)