ΑΠΟΕΛ: Ένα εμπάργκο «έσβησε» – Τέσσερα εμπόδια απομένουν!

Όπως προκύπτει από την επίσημη πλατφόρμα της FIFA, μία από τις πέντε υποθέσεις που επιβάρυναν την ομάδα της Λευκωσίας έχει πλέον κλείσει.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα στους γαλαζοκίτρινους, καθώς πλέον απομένουν τέσσερις εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν για να αρθεί ολοκληρωτικά ο περιορισμός στις μεταγραφές.

Στην ομάδα της Λευκωσίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τη διοίκηση να κινείται προς την κατεύθυνση της επίλυσης και των υπολοίπων φακέλων. Το γεγονός ότι μία υπόθεση αφαιρέθηκε από τη λίστα της FIFA δημιουργεί προϋποθέσεις αισιοδοξίας, ενόψει των επόμενων κρίσιμων ημερών.