Βραβεύονται το βράδυ της Πέμπτης (15/01) οι κορυφαίοι του 2025 στη 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

Η ώρα της επιβράβευσης των κορυφαίων αθλητών, αθλητριών και ομάδων της Κύπρου για το 2025, έφθασε! Το βράδυ της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί η 53η Γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), η οποία πραγματοποιείται από το 1974 κι εντεύθεν.

Γι’ ακόμη μία χρονιά η Γιορτή των Αρίστων τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 21:00, με την ώρα προσέλευσης όσων θα παρευρεθούν στην τελετή να είναι στις 20:30.

Η 53η Γιορτή των Αρίστων είναι αφιερωμένη στην άρτια διοργάνωση του FIBA EuroBasket 2025 από την Κύπρο και στην κληρονομιά που άφησε πίσω της η διοργάνωση.

Γι’ αυτό το λόγο φέτος το Αριστείο, το οποίο αποτελεί την ανώτατη τιμητική βράβευση στο νησί, θα δοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 και την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Πέραν του Αριστείου, κατά τη διάρκεια της 53ης Γιορτής των Αρίστων θα γνωστοποιηθεί η τελική σειρά των κορυφαίων αθλητών, αθλητριών και ομάδων, όπως έχουν ψηφιστεί από τα μέλη της ΕΑΚ στην ψηφοφορία που φέτος κατέγραψε ρεκόρ ψηφοδελτίων (103). Επιπλέον, θα αποδοθούν Έπαθλα σε άτομα που έχουν επιλεχθεί από το Δ.Σ. της ΕΑΚ, για τα όσα έχουν προσφέρει και προσφέρουν στον κυπριακό αθλητισμό.

Οι χορηγοί

Σημαντικό ρόλο για να γίνει εφικτή η διεξαγωγή της Γιορτής έχουν οι χορηγοί και υποστηρικτές της Οργάνωσης.

Την ΕΑΚ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου.

Χρυσοί Χορηγοί είναι οι Unicars και Cytavision.

Χορηγοί είναι οι ERB CYPRIALIFE, Hercules, Υπεραγορές Άλφαμεγα.

Χορηγός φιλοξενίας το Altius Boutique Hotel.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), υπό την αιγίδα του οποίου είναι η Γιορτή.

Το ΡΙΚ για τη ζωντανή παραγωγή και μετάδοση της τελετής.

Οι υποψήφιοι κορυφαίοι του 2025

Η τελική κατάταξη των κορυφαίων του 2025 θα γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Γιορτής των Αρίστων. Ως γνωστό, από την 1η Ιανουαρίου η ΕΑΚ ανακοίνωσε τις τελικές πεντάδες και τριάδες και τώρα φθάνει η στιγμή για να αποκαλυφθεί η τελική σειρά, όπως έχει καθοριστεί από τους ψήφους των αθλητικών συντακτών.

Υπενθυμίζεται, με αλφαβητική σειρά, η λίστα με τους υποψήφιους κορυφαίους αθλητές, αθλήτριες και ομάδες:

Αθλητές: Αντωνίου Γιάννης (τζούντο), Γεωργίου Μάριος (ενόργανη γυμναστική), Κεσίδης Ιωσήφ (στίβος), Κοντίδης Παύλος (ιστιοπλοΐα), Μιχαήλ Νεόφυτος (ποδόσφαιρο).

Αθλήτριες: Αντωνίου Κάλια (κολύμβηση), Βιολάρη Άντρη (ποδόσφαιρο), Κουλιτσένκο Έλενα (στίβος), Σάββα Βαλεντίνα (στίβος), Φωτοπούλου Ολίβια (στίβος).

Ομάδες Ανδρών: ΑΕΚ Λάρνακας (ποδόσφαιρο), Παφιακός (βόλεϊ), Πάφος FC (ποδόσφαιρο).

Ομάδες Γυναικών: Εθνική ομάδα (ποδόσφαιρο), Εθνική ομάδα σκητ (σκοποβολή). Ολυμπιάδα Νεάπολης (βόλεϊ).

Ποδοσφαιρικά Έπαθλα Cytavision

Για έβδομη σερί χρονιά θα δοθούν στη Γιορτή των Αρίστων και τα ποδοσφαιρικά βραβεία Cytavision. Στο πλαίσιο αυτό θα βραβευθούν οι Γουίλι Σεμέδο και Σάρα Παπαδοπούλου της Ομόνοιας ως ο Cytavision MVP Ποδοσφαιριστής και η Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστρια αντίστοιχα, για το ημερολογιακό 2025 (01/01/2025-31/12/2025).

Το ιστορικό έπαθλο του Χρυσού Παπουτσιού της ΕΑΚ πάει στον Ελ Αραμπί του ΑΠΟΕΛ που ήταν ο πρώτος σκόρερ της σεζόν 2024/25.

Θα βραβευθεί επίσης η Cytavision Κορυφαία Ενδεκάδα για το ημερολογιακό 2025, δηλαδή την περίοδο του 2ου μισού της σεζόν 2024/25 και του πρώτου μισού της σεζόν 2025/26, στην οποία περιλαμβάνονται οι Φαμπιάνο (Ομόνοια), Νταβίντ Γκολντάρ (Πάφος), Χρβόγιε Μιλίτσεβιτς (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος Λαΐφης (ΑΠΟΕΛ), Σενού Κουλιμπαλί (Ομόνοια), Βλαντ Ντράγκομιρ (Πάφος), Πέρε Πονς (ΑΕΚ), Ιβάν Σούνιτς (Πάφος), Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια), Στέφαν Γιόβετιτς (Ομόνοια), Νίκολας Αντερέγκεν (Εθνικός Άχνας).

Τα υπόλοιπα έπαθλα Έπαθλα

Όπως είθισται η ΕΑΚ τιμάει με Έπαθλα ανθρώπους που τίμησαν και εξακολουθούν να το κάνουν τον αθλητισμό, καθώς και νεαρά ταλέντα που δείχνουν φοβερή προοπτική για το μέλλον. Oι παραλήπτες όλων των Επάθλων είναι οι εξής:

-Έπαθλο ΟΠΑΠ Ήθους και Προσφοράς «Ανδρέας Καμπανελλάρης»*: Χρίστο Πούλλακος

* Σκεπτικό ονομασίας: Κάθε χρόνο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ΕΑΚ, αλλάζει η επωνυμία του επάθλου, με αφιέρωση σε ιστορικό μέλος της ΕΑΚ. Ο αείμνηστος Ανδρέας Καμπανελλάρης ξεκίνησε την αθλητικογραφία το 1968, ως ημιεπαγγελματίας αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «ΧΑΡΑΥΓΗ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΗ», ενώ εντάχθηκε μέλος της Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (ΕΑΣΚ).

Με την ίδρυση της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) το 1973, υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Το 1985 εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», ως ημιεπαγγελματίας αθλητικός συντάκτης, μέχρι και τις αρχές του 2001, όπου μεταπήδησε στην νέα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», του συγκροτήματος «Ο Φιλελεύθερος».

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΚ, στην κατηγορία των ημιεπαγγελματιών τη διετία 1993-1995, βοηθός ταμίας 1995-1997 και βοηθός γενικός γραμματέας 1999-2001.

-Έπαθλο UNICARS Μηχανοκίνητος Αθλητισμός: Δημήτρης Παρέλλης και Ανδρέας Παπανδρέου

-Έπαθλο Ανερχόμενα Ταλέντα: Άντρεα Παπακυριακού (τένις) & Αναστάσιος Μαραθεύτης (στίβος/σφυροβολία)

-Έπαθλο Hercules «Καρολίνα Πελενδρίτου» Κορυφαίος Παρά-αθλητής: Χρίστος Μισός

-Έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλιος Κυριακίδης»: Ηλίας Χαραλάμπους

-Έπαθλο ΟΠΑΠ Μακρόχρονης και Εξαίρετης Προσφοράς: Αντώνης Γιαννουλάκης

-Έπαθλο Κορυφαίου Προπονητή: Χουάν Κάρλος Καρσέδο

-Έπαθλο Unicars Special Olympics: Μιχάλης Δράκος & Ιουστίνη Kowalska (Ίδρυμα Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο Χρώματα ζωής»), Ξένιος Κακουρής (Κέντρο Απόστολος Παύλος Λιοπέτρι)

-Έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη» του ΚΟΑ: Έλενα Βασιλείου

-Ειδική Βράβευση: Ομάδα Κύπρου στους ΑΜΚΕ 2025 για την πρωτιά

-Τιμητική διάκριση: Δημήτρης Δημητρίου & Πέτρος Σουτζιής