Χωρίς τον... ακριβότερό της

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η απουσία μόνο όταν είναι τιμωρημένος και η εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας

Ο Ούγκο Μάρτινς αποφάσισε ο Λούθερ Σινγκ – όπως και ο Ντούσαν Στεφάνοβιτς – να εκτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους, λόγω συμπλήρωσης απαγορευτικού αριθμού καρτών, στον ερχόμενο αγώνα με τον Ακρίτα (17/01, 17:00). Για τον πρώτο θα είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι που δεν θα αγωνιστεί καθόλου. Μάλιστα, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν στο αρχικό σχήμα, κατέχοντας την πρωτιά στη σχετική λίστα της ΑΕΛ.

Με βάση τους αριθμούς του, ο Λούθερ Σινγκ διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, έχοντας εμπλοκή στα εννέα από τα 20 τέρματα των γαλαζοκιτρίνων. Γι’ αυτό και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση τις πρόσφατες αναθεωρημένες τιμές που δόθηκαν από το transfermarkt, παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη αύξηση.

Ο Σινγκ κοστολογείται κατά 150.000 ευρώ περισσότερα και δίνεται πλέον στις 750.000 ευρώ, ποσό που τον φέρνει πρώτο στη σχετική λίστα ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας της Λεμεσού, καθώς ξεπέρασε τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο που παρέμεινε στις 700.000 ευρώ, όπου είναι και ο Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς που παρουσιάζεται με μικρή μείωση 50.000, σε σχέση με τον πίνακα του Αυγούστου. Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία του Σινγκ είχε φθάσει μέχρι και τα 3 εκατομμύρια ευρώ στην καριέρα του.

Διαβαστε ακομη