«Καθαρίζει» από εμπάργκο, έφυγαν άλλοι δυο μπελάδες για τον ΑΠΟΕΛ!

Από τη στιγμή που ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μίλος Ντέγκενεκ ήταν δεδομένο ότι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είχε βρεθεί η λύση για τα θέματα εμπάργκο που ταλαιπωρούσαν τους γαλαζοκιτρίνους.

Το πρωί είχε γίνει γνωστό ότι πλέον στην επίσημη πλατφόρμα της FIFA είχαν μείνει τέσσερις υποθέσεις ανοικτές. Πλέον μειώθηκαν στους δύο οι μπελάδες.

Θεωρείται δεδομένο ότι σύντομα θα ξεκαθαριστούν και τα άλλα δυο ζητήματα και θα ξεμπερδέψει για την ώρα από αυτόν τον πονοκέφαλο ο ΑΠΟΕΛ.