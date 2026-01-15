«Συζητά τη διακοπή του δανεισμού του Τσιμίκα η Λίβερπουλ, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός»

Η Gazzetta dello Sport μεταφέρει το ρεπορτάζ από την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο Κώστας Τσιμίκας στη Ρόμα, με μόλις 586 λεπτά συμμετοχής, αφού με τον Γκασπερίνι δεν καταφέρνει να βρει τον ρόλο που θα ήθελε στην ομάδα της Αιώνιας πόλης.

Ο Greek Scouser έχει παραχωρηθεί δανεικός από τη Λίβερπουλ στους «τζαλορόσι» και οι Πρωταθλητές Αγγλίας φέρονται να είναι διατεθειμένοι να κοιτάξουν την πιθανή διακοπή του δανεισμού του ποδοσφαιριστή, όπως τονίζει το ιταλικό Μέσο.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει ο «Τσίμι» από αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Ολυμπιακός…