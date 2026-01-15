ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας πρώην της Πάφος FC... πέταξε εκτός κυπέλλου τη Ρεάλ

Ένας πρώην της Πάφος FC... πέταξε εκτός κυπέλλου τη Ρεάλ

Μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και πετυχαίνοντας δύο τέρματα πρωταγωνίστησε στη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του

Το μεγάλο «μπαμ» του Κυπέλλου Ισπανίας πέτυχε η Αλμπαθέτε. Μια ομάδα που βρίσκεται στη 17η θέση της Β΄ κατηγορίας (Segunda Division), υποδέχθηκε τη Ρεάλ για τη φάση των «16» και την απέκλεισε με 3-2 μετά από συγκλονιστικό ματς και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χέφτε Μπετανκόρ, o οποίος στο παρελθόν πέρασε και από το κυπριακό πρωτάθλημα και την Πάφο FC!

Ο άσος του Ολυμπιακού Πειραιώς που έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε και μπήκε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό, ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα 2-1 στους γηπεδούχους στο 82΄. Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις (90+2΄) ο Γκονθάλο Γκαρθία για τη «βασίλισσα», αλλά στο 90+4΄ πάλι ο Μπετανκόρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ!

Νωρίτερα ο Χάβι Βιγιάρ είχε ανοίξει το σκορ, για να ισοφαρίσει 1-1 για τη Ρεάλ ο 18χρονος Μασταντουόνο. Δεν μπήκε καλά το 2026 για τους Μαδριλένους, που έχασαν το Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα, απομάκρυναν τον προπονητή τους Τσάμπι Αλόνσο (στον πάγκο υπηρεσιακός ήταν ο Αλβάρο Αρμπελόα) και τώρα μένουν από νωρίς εκτός Κυπέλλου.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Copa del Rey έχουν ως εξής:

Λα Κορούνια - Ατλέτικο Μαδρίτης        0-1
Ντεπορτίβα Λεονέσα - Αθλέτικ Μπιλμπάο  3-4 (παρ. κ.α. 3-3)
Σοσιεδάδ - Οσασούνα                    3-2 (στα πέναλτι κ.α. 2-2)
Αλαβές - Ράγιο Βαγεκάνο                2-0
Αλμπαθέτε - Ρεάλ Μαδρίτης              3-2
Μπέτις - Ελτσε                         2-1
Μπούργος - Βαλένθια                   (15/1)
Ράσινγκ Κλουμπ - Μπαρτσελόνα          (15/1)

ΔΙΕΘΝΗ

