Το «θαύμα» του Πρόδρομου!

Κάτι σαν μάγος δηλαδή ο κ. Πετρίδης καθώς, όπως έντονα κυκλοφορεί από χθες, κατάφερε κι έκλεισε όλες τις «επικίνδυνες» τρύπες. Δηλαδή, διακανονισμούς παικτών που έφυγαν κι έπρεπε άμεσα να γίνουν, καταβολή των οφειλομένων για να αρθεί το εμπάργκο και καταβολή μισθοδοσίας Νοεμβρίου προς τους παίκτες. Συνολικά δόθηκε πάνω από ένα εκατομμύριο για να κλείσουν οι «τρύπες»! Από πού προήλθαν τα νέα εισοδήματα δεν απασχολεί κανέναν, εδώ είναι Κύπρος! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έκλεισαν οι «τρύπες», ισχύει η πρώτη μεταγραφή του Αυστραλού αμυντικού Μίλος Ντέγκενεκ, ενώ στον ΑΠΟΕΛ βάζουν πλώρη και για δεύτερη μεταγραφή που θα αφορά ακραίο επιθετικό, ο οποίος θα είναι καλύτερο να έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές.

Στο μεταξύ με τη μεταγραφή του Ντέγκενεκ έγιναν πέντε οι κεντρικοί αμυντικοί καθώς υπάρχουν επίσης οι Λαΐφης, Μπρόρσον, Αντωνίου και Γιαννακού. Βέβαια αν ο κ. Γκαρσία αποφασίσει να εφαρμόζει πιο συχνά το σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τότε, χρειάζονται οι πέντε παίκτες για αυτή τη γραμμή.

Χάλασε η σχέση...

Στο μεταξύ, η απουσία του κόσμου από τους αγώνες του ΑΠΟΕΛ όλο και γίνεται πιο έντονη. Στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου, κόντρα στον Ακρίτα, διατέθηκαν μόνο 3.900 εισιτήρια, αριθμός που πλέον προβληματίζει έντονα. Επίσης προβληματίζει και το γεγονός ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε οργανωμένη προσπάθεια για επιστροφή του κόσμου, γεγονός που προκαλεί εντύπωση στους αγνούς φίλους της ομάδας που διαπιστώνουν ότι χάλασε η καλή σχέση που είχαν μεταξύ τους όλοι οι οπαδοί αλλά και η σχέση οπαδών-διοίκησης. Εδώ εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση της συντριπτικής πλειονότητας των οπαδών που ζητούν την απομάκρυνση Πετρίδη...

Έστω και από τύχη...

Στον ΑΠΟΕΛ, έστω και με δόση τύχης αλλά κι έμπνευση Σταφυλίδη που έκανε εξαιρετική άμυνα, η ομάδα κέρδισε τον Ακρίτα στο παρά πέντε και διατηρείται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας την ώρα που ξεκινούν και τα ντέρμπι, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο εκτός έδρας με τον Απόλλωνα. Για αυτό το παιχνίδι δεν αναμένονται επιστροφές τραυματιών, όμως μάλλον θα έχουμε τον Ντέγκενεκ στην αποστολή και -ποιος ξέρει;- ίσως να υπάρξει κι έκπληξη με την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη!