Κόπα Άφρικα: Στον τελικό το Μαρόκο μέσω πέναλτι

Κόπα Άφρικα: Στον τελικό το Μαρόκο μέσω πέναλτι

Με πρωταγωνιστή ξανά τον Μπόνο

Με «ήρωα» -για άλλη μία φορά- τον Μπόνο, ο οποίος έκανε δύο μεγάλες αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, το Μαρόκο «λύγισε» τη Νιγηρία με 4-2 στη μάχη απ' τη «ρώσικη ρουλέτα» (0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη με... θέα το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μοιραίος για τους Νιγηριανούς ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιαμαέτσι, ο οποίος έχασε το 4ο πέναλτι της ομάδας του (το άλλο το έχασε ο Τσουκουέζε), ενώ ο φορ των «ερυθρόλευκων», Αγιούμπ Ελ Κααμπί ξεκίνησε βασικός κι έγινε αλλαγή στο 84' απ' τον Ταργκαλινέ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί

14/1/2026

Σενεγάλη - Αίγυπτος 1-0

Μαρόκο - Νιγηρία 4-2 πέν. / 0-0 κ.δ. και παρ.

Μικρός Τελικός

17/1/2026

Αίγυπτος - Νιγηρία 18:00

 

Τελικός

18/1/2026

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

Μαρόκο - Σενεγάλη 21:00

 

Διαβαστε ακομη