ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

Μετά τις προκρίσεις των Ομόνοια και Απόλλωνα σε βάρος των ΑΕΚ και Ανόρθωση αντίστοιχα, έχουν εκδοθεί τα έξι από τα οκτώ εισιτήρια για την οκτάδα του κυπέλλου.

Υπάρχουν πλέον δύο εκκρεμότητες που θα ξεκαθαρίσουν στις 21 Ιανουαρίου, ενώ δυο ημέρες αργότερα θα γίνει η κλήρωση για την επόμενη φάση.

Το πανόραμα της φάσης των «16»

ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0

Πάφος FC – Ακρίτας 2-1

Εθνικός Άχνας – Ένωση 1-2

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ. 2-2 (3-4 στην παρ.)

Απόλλων – Ανόρθωση 2-0

Ομόνοια – ΑΕΚ 2-1

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

17:00 Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

18:00 Άρης - ΑΕΛ