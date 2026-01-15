To πάει μέχρι τέλους ο Ουζόχο

Μπορεί η Νιγηρία του Ουζόχο να αποκλείστηκε στα ημιτελικά από το Μαρόκο, όμως ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας όπως εξελίχθηκε η πορεία της Εθνικής του θα το πάει μέχρι τέλους στο Κόπα Άφρικα.

Το Σάββατο η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης κι ακολούθως ο Νιγηριανός τερματοφύλακας θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Ομόνοιας.

Σημειώνεται ότι ο Ουζόχο πέρασε τη διοργάνωση του Κόπα Άφρικα κυρίως στον πάγκο, αφού κατέγραψε μόλις μία συμμετοχή, στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στην Ουγκάντα. Μία σημαντική πάντως συμμετοχή, αφού ήταν η πρώτη του με το εθνόσημο στο στήθος μετά από 26 μήνες. Η προηγούμενη ήταν στις 19 Νοεμβρίου 2023.