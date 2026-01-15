ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι πρώτοι αντίπαλοι για Σάκκαρη και Τσιτσιπά στο Australian Open

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τουτνουά τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοσιζούκι (No112 στον κόσμο), στην πρεμιέρα του στο Australian Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη θα συναντήσει στο β' γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Τόμας Μάχατς, όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Στο μεταξύ με τη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν (Νο101 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στον 1ο γύρο του τουρνουά της Μελβούρνης.

Αν επικρατήσει τότε στο δεύτερο γύρο πιθανότατα θα παίξει με την Μίρα Αντρέεβα, Νο8 στον κόσμο, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς.

Το Australian Open θα διεξαχθεί το διάστημα 18 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη.

Κατηγορίες

ΤενιςΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

