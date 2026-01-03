Το ερώτημα του Γκαρσία για Σατσιά και η εξουσιοδότηση που δεν έδωσε ο Πετρίδης

«Ρωτήσατε τον Σατσιά γιατί έφυγε; Θεωρώ ότι τους παίκτες που βγαίνουν από τα σπλάχα της ομάδας πρέπει να τους κρατούμε» είπε ανάμεσα σε άλλα στις δηλώσεις του ο Πάμπλο Γκαρσία για την αποχώρηση του Γιάννη Σατσιά από τον ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά ο Ουρουγουανός προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, ανάφερε: «Πάντα η ομάδα είναι σοβαρή. Σε όλα τα παιχνίδια, ασχέτως του αποτελέσματος. Έχετε ρωτήσει τον ίδιο γιατί έχει φύγει; Για μένα ο Σατσιάς δεν είχε πολλές συμμετοχές, ήταν στα σχέδια μου, πιστεύω στους νέους. Πιστεύω ότι ο ίδιος είναι ικανοποιημένος που πήγε στον Παναιτωλικό αλλά αυτό πρέπει να ρωτήσετε. Θεωρώ ότι τους παίκτες που βγαίνουν από τα σπλάχα της ομάδας πρέπει να τους κρατούμε».

Λίγο αργότερα στις δηλώσεις του στη Cablenet ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας της Λευκωσίας, Πρόδρομος Πετρίδης, ρωτήθηκε για την αποχώρηση του παίκτη κι απάντησε: «Ο Γιάννης Σατσιάς σε κάθε μεταγραφική περίοδο είχε τη φιλοδοξία να πάει στο εξωτερικό. Τώρα το συμβόλαιο λήγει τον Μάιο, ήρθε μια πρόταση από τον Παναιτωλικό και είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Στις γιορτές δεν ξέρω τις μεσολάβησε με τον ίδιο και τον μάνατζερ του και ήρθε και μας ανακοίνωσε ότι φεύγει. Εγώ δεν έδωσα εξουσιοδότηση σε κανέναν να φύγει αλλά σεβάστηκα την επιθυμία του».