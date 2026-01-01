Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

Μόλις 19 γκολ υπέρ για την ΑΕΛ, η οποία με τέτοια νούμερα στην επίθεση δεν μπορεί να έχει βλέψεις για ψηλά. Οι δύο επιθετικοί, Φεριέρ και Φορεστιέρι, έμειναν στα χαμηλά με 3 και 1 γκολ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα ο Μαρτίνς να ψάχνει από αλλού να βρει γκολ. Οι πρώτες λοιπόν κινήσεις της ομάδας τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη αφορούν την επίθεση. Σάβο και Παρούτης έχουν στοιχεία στο παιχνίδι τους που χρειάζεται άμεσα η ΑΕΛ. Από τη μία, ο Σουηδός φορ θα πρέπει να βρει το εύκολο γκολ, με τον Παρούτη να μας έχει δείξει πόσο ικανός είναι στο να δημιουργεί διαδρόμους.

Πάντως, όσον αφορά τον Ζακάρια Σάβο επέστρεψε «διψασμένος» στη Λεμεσό μιας και η παρουσία του στην Τζουργκάρντεν δεν είχε ιδανικά αποτελέσματα. Αρκεί να αναφέρουμε πως μέσα στο 2025 έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ. Συνεπώς, αποτελεί και για αυτόν ένα ισχυρό κίνητρο να… θυμηθεί τον καλό του εαυτό, βοηθώντας την ΑΕΛ.