Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό στη Ναντ. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου μεσοεπιθετικού έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και ενισχύθηκε με έναν έμπειρο παίκτη στη μάχη που δίνει για παραμονή στη Ligue 1.

Κι αυτό διότι η Ναντ πραγματοποιεί μια κάκιστη χρονιά, ούσα στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 11 βαθμούς.

Ο Καμπελά που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους «ερυθρόλευκους» δεν έπεισε με την απόδοσή του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραχωρηθεί ο παίκτης δανεικός.

Στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε δύο ασίστ σε μόλις 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σε 428' συνολικά λεπτά συμμετοχής.

Πηγή: sport-fm.gr