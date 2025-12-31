Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάννη Σατσιά

Έκλεισε και τυπικά το θέμα μετακίνησης του Γιάννη Σατσιά από τον ΑΠΟΕΛ στον Παναιτωλικό, με τους γαλαζοκιτρίνους να ανακοινώνουν την επίτευξη της συμφωνίας.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία για μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά στην ΠΑΕ Παναιτωλικός μετά και από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Γιάννης αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Ολοκληρώνει την παρουσία του με 118 συμμετοχές και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στον Γιάννη, καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα.