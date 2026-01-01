Ξέσπασε ο κόσμος!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χθες, τελευταία μέρα του χρόνου, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή του Γιάννη Σατσια στον Παναιτωλικό, είχαμε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα του κόσμου του ΑΠΟΕΛ από τα ΜΚΔ, εναντίον της διοίκησης.

Το ξέσπασμα έχει να κάνει με τον τρόπο που αποχωρούν τον τελευταίο καιρό από την ομάδα τα ταλέντα της ομάδας. Υπενθυμίζουμε ότι της αποχώρησης Σατσια προηγήθηκαν οι μεταγραφές Βροντή και Γαβριήλ.

Να δούμε μερικές σπό τις διαμαρτυρίες του κόσμου:

* Κατάντια, μας κατάντησαν να θέλει παίκτης να φύγει από τον ΑΠΟΕΛ και να πάει στον Παναιτωλικό... 

* Έχουν ολοι να παίρνουν. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους...

* Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.

*Έλεος πλέον δεν βγάζουμε ενδεκαδα...

Εξάλλου, ο πρώην άσος της ομάδας, Γιώργος Μερκής, γράφει τ ακόλουθα:

«Έχει να παίρνει αρκετά χρωστούμενα ο Γιάννης αλλά σίγουρα 100.000 δεν είναι. Η ανακοίνωση λέει οτι ο ΑΠΟΕΛ θα επωφεληθεί 100.000 και πιθανολογώ ότι εννοεί ότι με τα χρήματα που χρωστάει στον Γιαννη όπως και τους υπόλοιπους 5 μήνες μεχρι τον Μάιο που δεν θα τον πληρώσει αφου θα φύγει, θα επωφεληθεί αυτά τα χρήματα. Κρίμα πάντως γιατί πάνω στον Γιάννη και στον κάθε Γιάννη που προέρχεται απο τις ακαδημίες τώρα που η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές έπρεπε η ομάδα να χτιστεί γύρω απο αυτούς. Αλλά και πάλι δεν έγινε αυτό, ακόμα και στη χειρότερη κατάσταση που βρέθηκε ποτέ ο ΑΠΟΕΛ. Καλές επιτυχίες στον Γιάννη τον αγαπώ σαν μικρό αδερφό μακάρι να πετύχει και να αποδείξει ότι άξιζε κάτι καλύτερο στην ομάδα που μεγάλωσε...».

Διαβαστε ακομη