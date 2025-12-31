Φεύγουν οι μικροί του ΑΠΟΕΛ...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας, ένας φεύγουν από τον ΑΠΟΕΛ οι νεαροί άσοι της ομάδας που μπορούσαν να κάνουν καριέρα στην ομάδα. Την πόρτα άνοιξε πρώτος ο Σταύρος Γαβριήλ που κάνει καριέρα στο Βέλγιο.

Στη συνέχεια έφυγε ο Στέλιος Βροντής για τη Σαουδική Αραβία, ενώ πριν λίγο ανακοινώθηκε και ηεταγραφη του Γιάννη Σατσια στον Παναιτωλικό. Είναι πολύ σκληρό αλλά θα το πούμε.

 Το μέλλον του ΑΠΟΕΛ προβλέπεται δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ομάδα που δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τα αστεράκια της και τους παραχωρεί με πολύ μικρά ποσά, δεν θα αντέξει πολύ. Αυτή είναι δυστυχώς για τον ΑΠΟΕΛ η αλήθεια...

