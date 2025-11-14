Αποτελεί ένα έξτρα «όπλο»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με συνεχείς αναρτήσεις βίντεο, ο Νταβίντ Αμπάγκνια στέλνει μήνυμα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ότι η ώρα της επιστροφής του πλησιάζει!

Ο Γκανέζος μέσος χειρουργήθηκε στο εξωτερικό στις αρχές Μαρτίου και οι προβλέψεις έκαναν τότε λόγο για επιστροφή σε διάστημα εφτά έως οκτώ μηνών. Σε βίντεο, που καταχώρισε ο παίκτης, διακρίνεται να πραγματοποιεί δύσκολες ασκήσεις και ταχύτητες που δείχνουν ότι είναι απόλυτα υγιής. Από εδώ και πέρα αυτός που θα αποφασίσει πότε θα πάρει χρόνο συμμετοχής σε αγώνες είναι ο Πάμπλο Γκαρσία. Τα ίδια δεν ισχύουν για τον Μαϊόλι που θα χρειαστεί χρόνο, ενώ ο Μπαλντέ μάλλον θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο θα διακοπούν Σάββατο και θα ξεκινήσουν ξανά Τρίτη ώστε οι παίκτες να πάρουν ανάσες από την υπερπροσπάθεια των πρώτων δέκα αγωνιστικών. Σημειώνουμε ότι ο Λαΐφης δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της Εθνικής λόγω καρτών, για αυτό και θα ξεκουραστεί ακόμη περισσότερο καθώς αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ με την επανέναρξη θα παίξει την Κυριακή (23/11) με αντίπαλο την ΑΕΛ στο ΓΣΠ και μετά θα πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση. Θα κλείσει τους αγώνες του α΄ γύρου απέναντι στον Άρη, στο ΓΣΠ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

