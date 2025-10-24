ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε νικηφόρα από τη Λεμεσό ο ΑΠΟΕΛ

Πέρασε νικηφόρα από τη Λεμεσό ο ΑΠΟΕΛ

Με νίκη για τον ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της 1ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν ο νικητής στο Γαλαζοκίτρινο ντέρμπι που έγινε στο «Ν. Σολομωνίδης» με 96-77 και ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 57-44.

Ο ΑΠΟΕΛ που είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης σημείωσε την 3η φετινή του νίκη, την ίδια στιγμή που για την ΑΕΛ, ήταν η 3η φετινής της ήττα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Taylor (15 πόντοι – 26 βαθμοί).

 

Μετά το αρχικό 2-0 για την ΑΕΛ με 11-0 σερί ο ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε με 11-2 με συνεχόμενη ευστοχία από την περιφέρεια.

Ο γρήγορος ρυθμός που είχαν επιβάλει οι φιλοξενούμενοι, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην αμυντική συνοχή της ΑΕΛ, που έβλεπε τον Whyte να δίνει συνέχεια πόντους στον ΑΠΟΕΛ και τη στιγμή που η γηπεδούχος, είχε να παρουσιάσει μόνο κάποια μικρά ξεσπάσματα, λίγο μετά το 8` η διαφορά ανέβηκε στο +16 (29-13) για τον ΑΠΟΕΛ, που προηγήθηκε στο τέλος της 1ης περιόδου με 31-19.

Με 8-0 σερί για την ΑΕΛ, ξεκίνησε η 2η περίοδος και έτσι η διαφορά μειώθηκε στο -4 (31-27) και βέβαια αυτή η διακύμανση, αναθέρμανε το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση!

Παρά τις λύσεις που έδινε στη γηπεδούχο ο Μάρκου από την περιφέρεια, ο ΑΠΟΕΛ, χάριν στην παραγωγικότητα του Taylor, κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στο +13 (42-29), κάτι που συνέβη στο 15`.

Λίγο μετά η διαφορά ανέβηκε στο +18 πάντα για τον ΑΠΟΕΛ (49-31) με τα αμυντικά θέματα για την ΑΕΛ, κοντά στο καλάθι να συνεχίζονται και ενώ στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η διαφορά παρέμενε γύρω στο +15, πάντα για τους φιλοξενούμενους.

Η ανασταλτική πίεση της ΑΕΛ προς τα τέλη του ημιχρόνου, απέφερε τη μείωση στο -10 (54-44), αλλά στο 20`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 57-44.

Σε πιο αργούς ρυθμούς ξεκίνησε η 3η περίοδος, κάτι που βοήθησε τον ΑΠΟΕΛ να συντηρεί μια διαφορά σχετικής ασφαλείας και τη στιγμή που η ΑΕΛ ήταν άστοχη ειδικά από την περιφέρεια, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν για τη γηπεδούχο και όλα αυτά, τη στιγμή που η τιμή της διαφοράς ανέβηκε στο +20 (71-51) πάντα για τον ΑΠΟΕΛ.

Κάτι που συνέβη στο 25`.

Λίγο μετά ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε τη διαφορά και στο +23 (74-51) και παρά τις προσπάθειες της ΑΕΛ να αλλάξει το ρυθμό, η διαφορά παρέμενε στα επίπεδα του +20 μιας και για τους φιλοξενούμενους συνεχιζόταν και η ευστοχία τους από την περιφέρεια.

Στο 30`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 79-58.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, πολύ δύσκολα θα άλλαζαν τα δεδομένα ενόψει της 4ης περιόδου.

Η ΑΕΛ προσπάθησε για να αντιδράσει, όμως η άμυνα του ΑΠΟΕΛ άντεξε στην πίεση και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να παραμένει η διαφορά πάνω από το +20…

Στο 35` ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 89-68, για να φθάσει τελικά στη νίκη με 96-77.

Δεκάλεπτα: 19-31, 44-57, 58-79, 77-96.

TRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 14 (4), Hameir 6, Barthelemy 7 (1), Myles 20 (1), Taylor 14, Αρμακόλας 2, Μονιάτης, Χριστοφίδης 5 (1), Γεωργίου 9 (1), Watts.

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 15, Honor 18 (4), Whyte 31 (5), Παπαμιχαήλ 11 (3), Funderburk 19, Σοφοκλέους, Μύθιλλος 2, Κοιλαράς, Λουκά.

