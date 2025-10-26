Από αλλού μας ήρθε!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κακά τα ψέματα, σε αυτή την αγωνιστική των «Ευρωπαίων» μας, κάποιος θα περίμενε νίκες από Πάφο και Ομόνοια, όχι από την ΑΕΚ. Οι πρωταθλητές μας εξήλθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ με την Καϊράτ του Καζακστάν, ενώ οι πράσινοι συμβιβάστηκαν στο 1-1 με την Ντρίτα του Κοσόβου. Η ΑΕΚ είχε το πιο δύσκολο έργο απέναντι σε ομάδα της Premier League, την Κρίσταλ Πάλας και μάλιστα εκτός έδρας.

Κι όμως, οι Λαρνακείς, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, τις προβλέψεις και τα σενάρια, κέρδισαν! Οι κιτρινοπράσινοι πραγματοποίησαν την τέλεια εμφάνιση μέσα στο Λονδίνο φτάνοντας σε μία ιστορική νίκη. Το δύο στα δύο στη League Phase είναι γεγονός, με την ΑΕΚ να φιγουράρει στην πρώτη θέση! 

