Όλα στο φως από Πετρίδη

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να αντιμετώπιζε χθες την ΑΕΖ στο ΓΣΠ για την πρώτη φάση του κυπέλλου, όμως, το μυαλό των φίλων των γαλαζοκιτρινων ήταν στη σημερινή μέρα.

Μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για εμπλοκή στις συζητήσεις με τους Βραζιλιάνους επενδυτές, ο πρόεδρος της εταιρείας, Πρόδρομος Πετρίδης, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια. Ο διοικητικός ηγέτης του ΑΠΟΕΛ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα το μεσημέρι στον Αρχάγγελο (12:00), με σκοπό να δώσει απαντήσεις και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αρκετά ερωτηματικά.

Πιθανόν η απόφαση για συνέντευξη Τύπου να ελήφθη μετά την έντονη φημολογία για ναυάγιο της συνεργασίας. Πληροφορίες ανέφεραν τις τελευταίες μέρες ότι έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Μάλιστα, ενώ το προηγούμενο διάστημα εκφραζόταν συγκρατημένη αισιοδοξία για οριστικοποίηση της συμφωνίας, οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν διαφορετικό κλίμα.

Η τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη του ΑΠΟΕΛ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα θα φωτίσει πτυχές της διαπραγμάτευσης και θα διαμορφώσει το τοπίο για την επόμενη μέρα. Η ανάγκη για διαφάνεια και καθαρές απαντήσεις είναι πλέον πιο έντονη από ποτέ.

 

