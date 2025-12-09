Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

Χαμογελούν οι χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ καθώς, με το τέλος του α΄ γύρου, η ομάδα τους απέδειξε ότι, παρά τα προβλήματα, έχει τις δυνατότητες να κοιτάξει πιο ψηλά και να διεκδικήσει έξοδο στην Ευρώπη, ενώ δικαιούται να ρίχνει... κλεφτές ματιές και στο πρωτάθλημα.

Ναι μεν απέχει έξι βαθμούς από την 1η θέση αλλά κερδίζει ντέρμπι! Με την επικράτηση με 2-0 επί του Άρη, η γαλαζοκίτρινη ομάδα έφθασε τους 25 βαθμούς (εφτά νίκες, τέσσερις ισοπαλίες, δύο ήττες) και κρατά επαφή με τους πρωτοπόρους. Επανήλθε δυναμικά μετά τις τρεις σερί αγωνιστικές που δεν είχε κερδίσει (μία ήττα, δύο ισοπαλίες) και πέτυχε τη δεύτερη νίκη σε ντέρμπι μετά από αυτήν κόντρα στην άλλη ομάδα της Λεμεσού, τον Απόλλωνα. Η αισιοδοξία δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι μπορεί να κερδίσει αντιπάλους με σαφώς περισσότερες επιλογές, όπως είναι ο Άρης. Όχι, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι αισιόδοξος γιατί βλέπει τους παίκτες της ομάδας του να τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο.

Περισσότερες λύσεις

Με την έναρξη του β΄ γύρου οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αναμένουν ότι η ομάδα τους θα παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή καθώς επιστρέφουν και είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν οι Αμπάγκνια, Μαϊόλι και σε λίγες μέρες ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Πιέρος Σωτηρίου! Ουσιαστικά ο Πάμπλο Γκαρσία θα έχει περισσότερες λύσεις. Τόσο για τον καταρτισμό της ενδεκάδας όσο και στον πάγκο.

Πλέον κανείς δεν νοιάζεται αν θα γίνουν μεταγραφές τον Ιανουάριο - ο ΑΠΟΕΛ έχει το υλικό να βγάλει με επιτυχία τη σεζόν, φτάνει να μην προκύψουν μεγάλες ατυχίες με νέους τραυματισμούς...

Κούτσακος-Σατσιάς

Ένα άλλο ευχάριστο που προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ είναι η παρουσία Κύπριων παικταράδων. Και δεν μιλούμε για τους πιο μεγάλους σε ηλικία, όπως είναι ο ηγέτης Κωνσταντίνος Λαΐφης, αλλά για τους νεαρούς, όπως ο Νικόλας Κούτσακος και ο Γιάννης Σατσιάς, οι οποίοι αιφνιδιαστικά εμφανίστηκαν στην 11άδα του αγώνα με τον Άρη και αρίστευσαν στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν. Σύντομα θα είναι μαζί τους και ο Καττιρτζής! Αυτοί οι παίκτες πλέον αποτελούν όχι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν της γαλαζοκίτρινης ομάδας, η οποία δείχνει ότι μπορεί να νικήσει όχι μόνο μεγάλους αντιπάλους αλλά και τα δικά της μεγάλα προβλήματα!