Τέλος ο Μπαλντέ, ο ΑΠΟΕΛ τον αποχαιρετά «με τις καλύτερες εντυπώσεις»

Παρελθόν από τον ΑΠΟΕΛ αποτελεί ο Ρομάριο Μπαλντέ.

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον ποδοσφαιριστή, τον οποίον ,όπως σημειώνουν, αποχαιρετούν με τις καλύτερες εντυπώσεις, ένεκα του επαγγελματισμού και του σεβασμού που επέδειξε.

Ο 28χρονος εξτρέμ από τη Γουινέα Μπισάου, που αποκτήθηκε στα τέλη Αυγούστου, αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ χωρίς να έχει καταγράψει συμμετοχή σε επίσημο αγώνα.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Romário Baldé.

Παρά το ότι ο Romario, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, τον αποχαιρετούμε με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για τον επαγγελματισμό του όσο και για το σεβασμό που επέδειξε προς την ομάδα μας, καθώς και τη θετική του στάση, έτσι ώστε να καταλήξουμε άμεσα σε συμφωνία.

Αποχαιρετούμε τον Romario και του ευχόμαστε πραγματικά, καλή συνέχεια τόσο στην επαγγελματική του καριέρα όσο και στην προσωπική του ζωή.