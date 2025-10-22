Ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρόδρομος Πετρίδης σε έκτακτη διάσκεψη

Μετά τις πληροφορίες περί χαλάστρας στην επένδυση των Βραζιλιάνων στον ΑΠΟΕΛ, ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης, παρουσιάζεται έτοιμος για να ανοίξει τα χαρτιά του.

Από την ομάδα της Λευκωσίας έγινε κάλεσμα προς τους δημοσιογράφους για συνέντευξη Τύπου, στην παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10).

Θυμίζουμε ότι από χθες κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι η συνεργασία της εταιρείας ΑΠΟΕΛ με τους Βραζιλιάνους επενδυτές οδηγείται προς ναυάγιο, λόγω διαφόρων που υπάρχουν και δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προκύψει διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με επίκεντρο ζητήματα νομικής φύσεως.

Αν και τις προηγούμενες ημέρες εκφραζόταν αισιοδοξία ότι το θέμα ολοκληρώνεται θεωρώντας πως απομένουν μόνο οι υπογραφές, πλέον το τοπίο δείχνει πιο θολό.

Πλέον, με την ανακοίνωση για συνέντευξη Τύπου αναμένονται να ειπωθούν λεπτομέρειες και επισήμως από τον ΑΠΟΕΛ.