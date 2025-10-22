ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρόδρομος Πετρίδης σε έκτακτη διάσκεψη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρόδρομος Πετρίδης σε έκτακτη διάσκεψη

Μετά τις πληροφορίες περί χαλάστρας στην επένδυση των Βραζιλιάνων στον ΑΠΟΕΛ, ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης, παρουσιάζεται έτοιμος για να ανοίξει τα χαρτιά του.

Από την ομάδα της Λευκωσίας έγινε κάλεσμα προς τους δημοσιογράφους για συνέντευξη Τύπου, στην παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10).

Θυμίζουμε ότι από χθες κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι η συνεργασία της εταιρείας ΑΠΟΕΛ με τους Βραζιλιάνους επενδυτές οδηγείται προς ναυάγιο, λόγω διαφόρων που υπάρχουν και δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προκύψει διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με επίκεντρο ζητήματα νομικής φύσεως.

Αν και τις προηγούμενες ημέρες εκφραζόταν αισιοδοξία ότι το θέμα ολοκληρώνεται θεωρώντας πως απομένουν μόνο οι υπογραφές, πλέον το τοπίο δείχνει πιο θολό. 

Πλέον, με την ανακοίνωση για συνέντευξη Τύπου αναμένονται να ειπωθούν λεπτομέρειες και επισήμως από τον ΑΠΟΕΛ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκες για Θάντερ και Ουόριορς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Πρόκριση για χίλιους λόγους

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σάββα και Γεωργίου τονίζουν τη σημαντικότητα του αγώνα της Εθνικής Γυναικών με την Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Μία ιστορία που του λείπει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρόδρομος Πετρίδης σε έκτακτη διάσκεψη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευκαιρία για παγκίτες...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ο αριθμός των Ομονοιατών για το ταξίδι στο Κόσοβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

El Confidencial: «Ο διαιτητής κατέστρεψε το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Ομόνοια μεγαλώνει στην Ευρώπη, αυξάνει το εκτόπισμά της και τη φήμη της»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκδίδονται άλλα τρία εισιτήρια για τη β' φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Δεύτερη στροφή στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κωδικός… Ντρίτα για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Kύπελλο Κύπρου, μεγάλα ματς στο Champions League κι άλλα πολλά

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη